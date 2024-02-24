إصابة سائحة بـ اسكتلندا بجروح إثر محاولة طائر النورس سرقة حلوى من فمها

تعرضت سائحة في "آيموث" باسكتلندا لإصابة مؤلمة في وجهها بعد أن قام طائر نورس بمهاجمتها وخطف حلوى من فمها.

كانت كيلي لوكي (34 عامًا)، من "غيتسهيد"، تقضي عطلة عائلية عندما وقع عليها طائر النورس الجائع، كانت تأخذ لقمة ثانية من بيضة شوكولاتة صغيرة عندما هاجمها الطائر.

وقالت كيلي لصحيفة "ديلي ريكورد": "كنت أخرج من المتجر مع ابن أخي واشترينا بيضتي شوكولاتة صغيرتين. وعند أخذ اللقمة الثانية، شعرت بقوة هائلة تضرب جانب رأسي.

وبعد ثوان، أدركت أن ثلاثة طيور كبيرة كانت تتقاتل على انتزاع الحلوى من فمي".

وأضافت: "شعرت بألم في وجهي، رفعت يدي لمسح شفتي وأدركت أنني أنزف. شعر ابن أخي بالخوف الشديد وركضت أمي مذعورة. لم نصدق أنهم سرقوا الحلوى من فمي!"

وتابعت: "نأتي إلى آيموث أربع أو خمس مرات في السنة منذ كنت طفلة صغيرة. عندما كان ابني يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط، قام طائر نورس بخطف النقانق من يديه وتسبب في سقوطه. من الإنصاف أن نقول إننا أصبحنا جميعًا حذرين للغاية من الطيور الآن".

وقد صدم سكان المنطقة لسماع إصابات كيلي، لكنهم اتفقوا على أن طيور النورس أصبحت أكثر عدوانية، ويرى البعض أن السبب المحتمل هو قيام السياح بإطعامهم.