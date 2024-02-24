عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناة عبرية: واشنطن جمدت وساطتها بين إسرائيل وحزب الله حتى هذا الوقت

لبنان وإسرائيل
لبنان وإسرائيل

قالت القناة الـ 12 العبرية، في تقرير لها، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة جمدت جهود الوساطة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
كما أفادت التقارير أن حزب الله لا يزال ممتنعاً عن توسيع الحرب في الجنوب مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وصدر صباح اليوم تحذير من تسلل طائرات تابعة لحزب الله إلى عدد من المستوطنات في الجليل الأعلى المحتل، ومنها تلك البعيدة عن الحدود والتي لا تقع على خط الصراع وبعد بضع دقائق تبين أنه إنذار كاذب.

وفي الوقت نفسه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الصباح أنه هاجم مواقع إطلاق حزب الله والبنية التحتية أثناء الليل.

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية فقد شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة بليدا في جنوب لبنان.

كما استهدف الطيران الحربي كذلك بالصواريخ بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

وقصفت مدفعية العدو اطراف بلدتي الضهيرة وطيرحرفا.

وأفادت صحيفة "النهار" بأن فرنسا نقلت للمسئولين اللبنانيين بأن رفض حزب الله الورقة الفرنسية ووقف إطلاق النار يعرض لبنان "لحرب إسرائيلية هائلة".

وكانت صحيفة “ليبانون نيوز” ذكرت في وقت سابق أن فرنسا سلمت بيروت مقترحا يتألف من ثلاث مراحل إلى تحقيق هدنة لمدة 10 أيام تليها محادثات حول الحدود.

وتضمن الاقتراح منع الفصائل المسلحة اللبنانية وإسرائيل من شن أي عمليات عسكرية ضد الطرف الآخر، بما في ذلك الضربات الجوية الإسرائيلية على لبنان.

كما اشتمل أيضا على انسحاب عناصر حزب - الله 10 كلم من الحدود مع إسرائيل.

ونص الاقتراح كذلك على نشر ما يصل إلى 15 ألف جندي من الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية بجنوب لبنان.

فيما أفادت مصادر أمنية للأنباء بأن الوضع في جنوب لبنان خطير وينذر بتوسع رقعة الحرب.

الولايات المتحدة الوساطة الوساطة بين إسرائيل وحزب الله وقف لإطلاق النار قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

قرار عاجل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي جوائجك ويعطيك الخيرات

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

مسئول إسرائيلي: حماس تخلت عن بعض مطالبها لكن الاتفاق مازال بعيدًا

كواليس مفاوضات باريس| مقترح مصري أمريكي لهدنة بغزة قبل رمضان.. تل أبيب تشير إلى تقدم والقرار بيد حماس

محمد صلاح| أمنية صادمة للاعب تشيلسي قبل مواجهة ليفربول

حكم تفسير الأحلام والرؤى في المنام.. دار الإفتاء تجيب

أين الحرية والعدل؟ رئيس جامعة الأزهر يستنكر إبادة الأطفال والنساء في غزة

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين أثارت الجدل بهذه الإطلالات بعد فقدان وزنها| شاهد

بمذاق لا يقاوم| طريقة عمل الكانيلوني

رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل «الحشاشين»

معركة لوس أنجلوس.. كيف قاتلت القوات الأمريكية كائنات فضائية عام 1942 ؟

فيديو

تقلبات جوية حادة .. أمطار وسحب كثيفة تغطي معظم المحافظات

مفاجأة لبعض المستحقين .. زيادات معاشات 2024 بعد قرار السيسي

مكاسب عديدة.. ماذا يستفيد المواطن البسيط من مشروع رأس الحكمة؟

تهاوي الذهب والدولار.. مفاجأة في أسعار الأصفر والأخضر اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

اﻟﻤﺰﻳﺪ