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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024 | أصالة تغنى تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

صدى البلد

تغنى النجمة أصالة تتر مسلسل نعمة الافوكاتو، بطولة النجمة مي عمر، المقرر عرضه فى رمضان المقبل ، من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى، وإخراج محمد سامى، وإنتاج مها سليم سيليميديا، حيث تقدم صولا أغنيتين الأولى بعنوان الجوكر، من كلمات حسام طنطاوى، وألحان خالد نبيل، كنا تقدم أغنية التتر بعنوان " الحظ" من كلمات محمد عبد المنعم، والحان مدين، وتوزيع اماديو.

تخوض النجمة مى عمر منافسات دراما رمضان 2024، بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" المكون من 15 حلقة والمقرر عرضه حصرياً على قناة Mbc مصر ومنصة Shahid، ويعد من الأعمال المنتظرة خلال شهر رمضان خاصة بعد طرح البرومو والذى كان حديث السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.

وتقدم مى عمر في "نعمة الأفوكاتو" دراما اجتماعية تشويقة مثيرة، من خلال شخصية نعمة وهو محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة فى حياتها سواء من جانب زوجها الدى يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماه الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتى ستكشفها الأحداث.

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر،  أحمد زاهر، أروى جودة،  كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مى عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

أحدث ألبومات اصالة مسلسل نعمة الافوكاتو دراما رمضان 2024 مي عمر

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