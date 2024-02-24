أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة

فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في واقعة محاولة اختطاف فتاة في منطقة الشروق على يد سائق أوبر، وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتعكف النيابة العامة في الاستماع إلى أقوال المتهم للوقوف على ملابسات الواقعة.

وصرح المتحدث الرسمي لشركة أوبر نشعر بحزن عميق إزاء الحادث الذي تم الابلاغ عنه مؤخراً، وقال فى تصريح خاص لصدى البلد قمنا فوراً بالتعاون مع سلطات التحقيق للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

محاولة اختطاف فتاة

وكانت جهات التحقيق، فتحت تحقيقاتها في واقعة محاولة اختطاف فتاة في منطقة الشروق على يد سائق أوبر.

وأمرت جهات التحقيق، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتمكن رجال الأمن بالقاهرة من القبض علي سائق سيارة تابعة لأوبر لاتهامه بمعاكسة فتاة حال توصيلها بنطاق دائرة الشروق .

و استطرد متحدث أوبر لـ "صدى البلد" قد كان الفريق المختص بالاستجابة للحوادث لدينا على تواصل مع أسرة الراكبة.

وأكد ان أوبر تلتزم دائماً بتوفير رحلات آمنة وموثوقة للركاب. وتحظر إرشادات مجتمع أوبر أي عنف أو سلوك غير لائق ويتم التعامل مع أي تصرف من هذا النوع بكل جدية".