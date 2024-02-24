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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي: العالم يتسابق على جذب الاستثمارات.. والتفكير السطحي يصورها كبيع ممتلكات

رأس الحكمة
رأس الحكمة

قال شريف عبدالباقي رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي إن جميع دول العالم تتسابق على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منتقدا ما وصفه بالفكر السطحي الجمعي الذي يصور صفقة رأس الحكمة باعتبارها مجرد بيع لممتلكات الدولة.

وأوضح عبد الباقي خلال مداخلة هاتفية  لبرنامج  صباحنا مصري، المذاع على الفضائية المصرية، أن فكرة البيع كما يصورها البعض، تعني نقل السيادة، وهذا لم ولن يحدث.

وأكد أن العالم يتسابق على سن قوانين لمنح المزيد من الامتيازات للاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وهي أقوى اقتصادات العالم تسعى إلى جذب الأموال للاستثمار. 

ونوه عبد الباقي بأن الاستثمار في أي بلد يعني توفير فرص عمل والمساهمة في التنمية. 

وحول انعكاس صفقة رأس الحكمة على الاقتصاد المصري، أكد رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي أن ضخ المزيد من العملة الصعبة في الاقتصاد المصري؛ يعني تحسين قيمة الجنيه، وقوته الشرائية، ومن ثم، يشعر المواطن بتحسن في الاقتصاد بشكل مباشر، معتبرا الاستثمار الاأجنبي المباشر مساهما رئيسيا في الإنتاج.

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