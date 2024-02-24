تدهور الحالة الصحية لبطل مسلسل فرقة ناجي عطا الله ودخوله في غيبوبة

تدهورت حالة الممثل اللبناني فادي ابراهيم الصحية أمس بشكل مفاجئ ما استدعى نقله الى العناية المركزة في المستشفى التي يتعالج بها، بصورة عاجلة، وقد دخل في غيبوبة.



وأصدرت عائلة الممثل اللبناني بياناً اوضحت فيه حالة فادي ابراهيم الصحية، ودعت محبيه للدعاء له.



وجاء في بيان العائلة:"بعد طول المدة التي أمضاها فادي إبراهيم في العلاج، ونظراً للمضاعفات التي حصلت معه مؤخراً، تم نقله إلى العناية المركزة ومنعت عنه الزيارات."



وأضاف بيان عائلة إبراهيم :"نطلب من محبيه وجمهوره الصلاة والدعاء له بالشفاء، كما نرجو عدم صدور أي بيان بخصوص حالته من أي جهة كانت إلا من خلال العائلة، ودمتم في أمان الله".



وتأتى هذه الأزمة الصحية للفنان اللبناني فادي إبراهيم؛ بعد معاناته من مضاعفات مرض السكر حيث بدأت الأزمة منذ شهرين وتم بتر ساقه.

ويعد مرض السكر الذي عانى منه الفنان فادى إبراهيم، من أكثر المشكلات الصحية انتشارا فى العالم، وبالرغم من مضاعفاته الخطيرة؛ إلا أنه يمكن السيطرة عليه من خلال الوعي الكافي به.

كشفت مواقع إخبارية لبنانية، عن تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم، بعد بتر ساقه قبل نحو شهرين.

وقالت المواقع اللبنانية، إن عائلة فادي إبراهيم أصدرت بيانا، مضمونه: "بعد طول المدة التي أمضاها فادي إبراهيم في العلاج، ونظراً للمضاعفات التي حصلت معه مؤخرا، تم نقله إلى العناية المركزة ومنعت عنه الزيارات.

وأضاف بيان عائلة إبراهيم: "نطلب من محبيه وجمهوره الصلاة والدعاء له بالشفاء، كما نرجو عدم صدور أي بيان بخصوص حالته من أي جهة كانت، إلا من خلال العائلة، ودمتم في أمان الله".

بتر ساق الفنان فادي إبراهيم



أكدت نقابة المهن التمثيلية في لبنان، أن الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم متدهورة، وأنها ليست على ما يرام، خاصة أنه يمكث في المستشفى وتعرض لبتر ساقه، إثر تعرضه لوعكة صحية، جراء إصابته بمرض السكري الذي تسبب في النهاية في بتر إحدى ساقيه.

وطلبت نقابة الممثلين في لبنان، من أعضائها، التبرع بالدم لصالح الفنان فادي إبراهيم في تلك الفترة الصعبة، نتيجة تدهور حالته الصحية بشكل كبير بسبب إصابته بالتهاب في الدم ناتج عن جلسات غسيل الكلى التي أجراها، حيث أصبح الآن في مواجهة خطر فقدان أعضاء أخرى من جسده.