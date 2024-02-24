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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: شبكات الطرق أسهمت في جذب استثمارات ضخمة

صدى البلد

علق سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، على الصفقة الاستثمارية الكبرى لتطوير منطقة رأس الحكمة.

 

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وقال سمير  صبري في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم تنفيذ محاور للتنمية في مصر خلال السنوات الماضية وتم العمل على تطوير البنية التحتية ".

أضاف سمير صبري:" الدولة عملت على تطوير شبكة الطرق وقامت بإنشاء محاور للتنمية في كافة محافظات الجمهورية ".

 

 وتابع سمير صبري :" مصر تقوم ببناء دولة جديدة وشبكة الطرق والمحاور الجديدة أسهمت بشكل إيجابي في إنجاح صفقة راس الحكمة وجذب الاستثمارات".

 

 واكمل سمير فرج :" رئيس الوزراء أكد أن مصر عكفت على تطوير ورفع كفائة شبكة الطرق من اجل   خدمة المشروعات الاستثمارية الكبرى ".

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