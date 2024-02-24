أستاذ اقتصاد عن رأس الحكمة: مشروع استثماري ضخم

علق هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، على الصفقة الاستثمارية الكبرى لتطوير منطقة رأس الحكمة.

وقال هشام إبراهيم في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن مشروع رأس الحكمة مشروع استثماري ضخم .

أضاف هشام إبراهيم:" كلنا ثقة في الدولة المصرية وقيادتها وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية".

وأكمل هشام إبراهيم :" هناك تخطيط لمستقبل الدولة المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تنعش الاقتصاد المصري ".

لفت هشام إبراهيم :" يجب ألا يكون الخوف مبالغ فيه بشأن الاقتصاد المصري كي لا ينعكس الأمر سلبا على الاقتصاد ".