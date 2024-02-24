بعد مشروع رأس الحكمة.. عزة مصطفى تكشف مفاجأة عن استثمار قادم |فيديو

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على الصفقة الاستثمارية الكبرى لتطوير منطقة رأس الحكمة، قائلة: الفقير والغني في مصر فرحان باللي حصل".

وقالت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كان في غاية الأهمية أن يعرف الشعب المصري كافة التفاصيل الخاصة بمشروع رأس الحكمة وهذا ما حدث بالفعل ".

أكملت عزة مصطفى :" أتمنى المزيد من الصفقات مثل صفقة رأس الحكمة، ونفسي نكرر الشراكة مع الإمارات في مشروعات أخرى ".

لفتت عزة مصطفى :" نفسي تحصل صفقات استثمارية مع قطر وتركيا وغيرها من الدول وأقرب صفقة قريبة ستكون مع المملكة العربية السعودية ".

تابعت عزة مصطفى:" نفسي الحكومة المصرية تعلن عن صفقات أخرى بنفس تركيبة مشروع رأس الحكمة ".