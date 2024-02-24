برلمانية: صفقة رأس الحكمة تتويج لجهود الدولة والقيادة السياسية لجذب الاستثمارات المباشرة

قالت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن إعلان الحكومة عن تنفيذ مشروع "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي الغربي مع دولة الإمارات العربية بمبلغ إجمالي 35 مليار دولار، يعد تتويجا لجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدة أن تلك الصفقة الاستثمارية ستحدث انفراجة اقتصادية كبيرة في السوق المصري.

وأوضحت "عازر" في تصريح لها، اليوم، أن الصفقة جاءت في توقيت مهم نظراً لما تعاني منه الدولة المصرية من تضخم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرة إلى أنها ستسهم في توفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مما سينعكس إيجابيًا على ضبط سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

وأشارت عضو مجلس النواب ، إلى أن مشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة" سيجعل من الساحل الشمالي مقصداً سياحيًا مهما، يسهم في تنشيط حركة السياحة داخليا، وزيادة الإيرادات السياحية، حيث سيستقطب 8 ملاين سائح سنويا، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل للشباب في أثناء إنشاء وتطوير المدينة.

ولفتت النائبة ميرفت عازر، إلى أن تلك الصفقة الاستثمارية الكبرى ستسهم بشكل كبير في خفض سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مما سيترتب عليها خفض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية والتي عانى منها المواطن المصري خلال الفترة الماضية جراء تداعيات الأزمات العالمية.