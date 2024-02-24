جذب الاستثمارات.. أستاذ تمويل: الدولة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن

علق هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، على الصفقة الاستثمارية الكبرى لتطوير منطقة رأس الحكمة.

وقال هشام إبراهيم في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن ما تقوم به مصر من تنمية ورفع كفاءة البنية الأساسية للدولة المصرية يسهم في جذب استثمارات كثيرة".

أضاف هشام إبراهيم:" مصر نفذت مشروعات تنموية كثيرة في كافة القطاعات وذلك يسهم في جذب استثمارات كثيرة ".

وأكمل هشام إبراهيم :" الحكومة مش بتتكلم كتير وتعمل بشكل أكبر على الأرض من اجل تنفيذ مشروعات تنموية ".

لفت هشام إبراهيم :" مصر حققت قفزة غير مسبوقة في مجال تطوير شبكة الطرق"، مضيفا:" الدولة تستهدف تحسين مستوى معيشية المواطن وجذب الاستثمارات ".