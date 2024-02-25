نظر طعن سفاح الجيزة على إعدامه لقتله صديقه.. غدًا

تستكمل محكمة النقض، غدا الإثنين، 26 فبراير 2024، طعن المتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ"سفاح الجيزة" على حكم إعدامه لقتله صديقه.

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وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عماد عطية، قد قضت بمعاقبة المتهم قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، بالإعدام شنقا بتهمة قتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف عمدا مع سبق الإصرار.

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ونستعرض عددا من المحطات المهمة فى القضية ومنها:

بدأ الخلاف بين المجني عليه المهندس رضا عبد اللطيف وصديقه قذافي فراج "سفاح الجيزة"، بعدما طالب الأول أمواله من المتهم والتي تحصل عليها منه بحجة استثمارها، فكان المجني عليه يعمل في الخارج ويرسل أمواله للمتهم لتشغيلها.

وبعد فترة من الوقت تجاوزت سنوات، شعر المجني عليه أنه وقع ضحية نصب صديقه، الذى تحصل على أمواله، فطالبه بها وهنا خطط المتهم للتخلص من صديقه، فأوهم المجني عليه أنه سيحضر الورق لتصفية حساباتهما، فطمأن المهندس رضا ولا يعلم أن السفاح يعد العدة لقتله.

ويعلم "السفاح" أن الأكلة المفضلة لصديقه هي الكشري والمكرونة، فأحضر له علبة مكرونة من محل شهير بفيصل، ووضع فيها السم ليتناولها المجني عليه، ويفقد وعيه، وأثناء ذلك يتعدى عليه المتهم بماسورة حديدية ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأحال النائب العام، المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة - هم زوجته وسيدتان ورجل - مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفاء جثامينهم بدفنها في مقابر.