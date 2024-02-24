ارتفاع أعدد قتـ ـلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 577 منذ بدء الحرب

أفادت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم السبت، بارتقاع أعداد قتـ ـلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ هجوم 7 أكتوبر إلى 577 عسكريا إسرائيليا، 238 منهم خلال مناورات برية في قطاع غزة.

ووفقا للقناة حتى الآن، تم نقل 317 جريحا إلى المستشفيات، من بينهم 29 في حالة خطيرة. ومنذ اندلاع الحرب، أصيب 2962 عسكريا 453 منهم حالته خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتـ ـل قائد سرية بقواته العسكرية برتبة رائد خلال المعارك مع حركة حماس شمالي قطاع غزة.

وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن إيال شومينيوف (24 عاما) قائد سرية بالجيش الإسرائيلي برتبة رائد قد قتـ ـل خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن شومينوف وهو قائد سرية بالكتيبة رقم 424 من لواء جفعاتي قد قتـ ـل في شمال قطاع غزة، بصاروخ مضاد للدبابات.

وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت خطة جديدة لصفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، حيث ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم السبت، أنه خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الفرنسية، باريس الليلة الماضية، قدمت واشنطن مخططا محدثًا لصفقة المحتجزين بين حماس وإسرائيل.