لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: اللي مش فرحان بالصفقة يراجع وطنيته

قال الدكتور سمير صبري ، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي بالحوار الوطني ، إن الاستثمار الضخم بين مصر ودولة الامارات العربية الشقيقة خلقت حالة من الفرحة داخل الشعب المصري ، متابعا :" اللي ميبقاش سعيد بخبر مثل هذا يراجع وطنيته " .

وتابع الدكتور سمير صبري ، خلال حواره لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن كل شيء بالصفقة مدروس بشكل جيد جدا ولصالح المواطن المصري ، مردفا :" شراكة طويلة الأمد وتدر عائدا طويل الامد وتدخل أموالا مباشرة للبنك المركزي ".

واكمل : عملنا الصفقة صح واتفوضنا واخدنا حقنا ومبعناش أي حاجة بل هي شراكة .