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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أعطت الأولوية للمال.. تحقيق يكشف تجاهل ميتا لحماية الأطفال من الاستغلال

ميتا تعطي الأولوية
ميتا تعطي الأولوية للمال على سلامة الأطفال

كشف تحقيق داخلي أن شركة ميتا المالكة لمنصتي التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook  وإنستجرام Instagram أعطت الأولوية للمال على سلامة الأطفال، كما فشلت في حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي على منصتيها. 

 

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” فإن التحقيق وجد أن خوارزميات شركة ميتا على روجت فيسبوك وإنستجرام بنشاط للحسابات ذات الاهتمامات الجنسية للأطفال وسمحت بتحقيق الدخل من المحتوى غير المناسب. 

 

وجدت المراجعات والتحقيقات الداخلية لشركة ميتا أن خوارزمياتها تعمل بنشاط على الترويج لمثل هذه الحسابات للمستخدمين ذوي الاهتمامات الجنسية المعروفة. 

 

وأوصت الفرق الداخلية في الشركة بطلب تسجيل الحسابات التي تركز على الأطفال حتى تتمكن ميتا من مراقبتها، ومع ذلك، اختارت ميتا فقط بناء نظام يمنع المتحرشين بالأطفال المشتبه بهم من الاشتراك، والذي غالبًا ما فشل في العمل.

 

وفي الوقت نفسه، قامت ميتا بتوسيع ميزة الاشتراك المثيرة للجدل لتشمل المزيد من الأسواق قبل تنفيذ ميزات الأمان المخطط لها.
 

وفشلت الشركة في كثير من الأحيان في إزالة الملفات الشخصية الاحتياطية على إنستجرام وفيسبوك المستخدمة للترويج للمحتوى المحظور. وأعاد الرجال في المنتديات عبر الإنترنت نشر صور العارضات الأطفال وناقشوا الحصول على محتوى أكثر خطورة.

 

ومن خلال الترويج لميزات تحقيق الدخل هذه دون النظر إلى سلامة الأطفال، سمحت ميتا بالاستغلال الجنسي للقاصرين على منصاتها. وعلى الرغم من التحذيرات الداخلية، أعطت الشركة الأولوية للربح على رفاهية الأطفال. 

 

ولاحظ المشرعون الفيدراليون والمدعون العامون بالولاية إخفاقات ميتا المتكررة في مجال سلامة الأطفال على منصاتها. وفي شهر يونيو الماضي، شكلت ميتا فريق عمل لمعالجة مسألة استغلال الأطفال جنسياً، لكن الجهود ذات الصلة أظهرت نجاحاً محدوداً. 

 

ودافع آندي ستون، المتحدث باسم ميتا، عن تصرفات الشركة، لكنه قال إن العمل مستمر لتحسين السلامة، ويقول المحللون إنه كان ينبغي على ميتا حظر اشتراكات عرض الأزياء للأطفال تمامًا، كما فعلت عدة مواقع. 

 

ميتا فيسبوك انستجرام Instagram Facebook سلامة الأطفال حماية الأطفال الاستغلال الجنسي

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