أخبار التعليم | منح من وزارة الخارجية الرومانية للعام الدراسي 2024/2025.. وجامعة حلوان تطلق برنامجاً تدريبيا عن مكافحة الفساد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن مكافحة الفساد و التعريف به

تتابع جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس التي يطلقها مركز تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من وزارة الخارجية الرومانية للعام الدراسى 2024/2025

اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادت سفارة جمهورية مصر العربية فى بوخارست بأن وزارة الخارجية الرومانية أعلنت عن فتح باب التقدم على برنامج المنح الدراسية للطلاب الأجانب للعام الدراسى 2024/2025.

برنامج تدريبي عن مبادىء اليقظة الدوائية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة

اعنت كلية الصيدلة جامعة القاهرة ، ان هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع الكليه تعلن عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي عن مبادىء اليقظة الدوائية.



اليوم..جامعة عين شمس تشارك كراعي بلاتيني فى الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate



تشارك جامعة عين شمس كراعي بلاتيني في فعاليات الدورة الـ 14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، والذي يقام تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة من 25-27 فبراير بفندق كمبينسكي رويال مكسيم بالقاهرة الجديدة، تحت شعار الجامعة " AIN SHAMS UNIVERSITY YOUR GATE TO EXCELLENCE



كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية تناقش الذكاء الإصطناعي وأثاره المتوقعة في عالم المال والأعمال



تقيم كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأحد 25 فبراير 2024، النسخة السادسة من الفعالية السنوية لبوابتها المعرفية Business Forward التي تركز هذا العام على الموضوع الأكثر مناقشة وهو الذكاء الإصطناعي وأثاره المتوقعة في عالم المال والأعمال وتأثيره على النمو الاقتصادي والتنمية.



اليوم.. الإعلامي محمود سعد فى ضيافة جامعة عين شمس ضمن فعاليات الموسم الثقافي



ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الطب وجمعية مصر شريان العطاء ضمن مبادرة مليون متطوع منتظم وإفتتاح مشروع المليون متبرع ندوة "عطاء" والتى تستضيف الإعلامي القدير محمود سعد، وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٥ فبراير بمدرج البنهاوى بكلية الطب فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.