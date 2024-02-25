اليوم.. محمود سعد فى ضيافة جامعة عين شمس ضمن فعاليات الموسم الثقافي

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الطب وجمعية مصر شريان العطاء ضمن مبادرة مليون متطوع منتظم وإفتتاح مشروع المليون متبرع ندوة "عطاء" والتى تستضيف الإعلامي القدير محمود سعد، وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٥ فبراير بمدرج البنهاوى بكلية الطب فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس والدكتور. محسن الألفى رئيس جمعية مصر شريان العطاء، تنسيق أ.د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف إداري اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة طلاب التربية العسكرية بجامعة عين شمس.

وتأتي الندوة ضمن فعاليات مبادرة" مليون متطوع منتظم للتبرع المنتظم بالدم تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د. غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس والرئاسة الشرفية أ.د. على الأنور عميد كلية طب رئيس مجلس إدارة المستشفيات وأ.د. هالة سويد وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د. طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس و أ.د. ياسمين جمال مدير عام مستشفى الأطفال والدعم الرئيسي البنك الأهلى المصرى والدكتور محسن الألفى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر شريان العطاء.

وكرم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية ، الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس، حيث حققت الجامعة نجاحًا كبيرًا في النسخة الأولى من التصنيف والذي يصدر لأول مرة بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية وجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية. وجاءت جامعة عين شمس في المركز الرابع.

أعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين عن سعادته بهذا التكريم ، مقدما الشكر لكافة منسوبي الجامعة علي الجهد المبذول للارتقاء بالجامعة في كافة المناحى ، وعبر عن فخره بالإنجازات التى حققتها جامعة عين شمس في ملف التصنيفات الدولية، حيث تشمل هذه التصنيفات مجموعة متنوعة من المؤشرات والمعايير التي تقيم جودة التعليم والبحث والتأثير العلمي للجامعة على مستوى العالم وغيرها من المعايير ، كما أكد سيادته ان احتلال جامعة عين شمس مكانة متقدمة في تلك التصنيفات يعكس تفوقها في المجالات الأكاديمية والابتكارية والتميز في مجالات متعددة، مما يعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على الصعيدين المحلي والعالمي.

واضاف بأننا ملتزمون بتقديم تعليم متميز وبناء علاقات دولية قوية لتعزيز مكانتنا كمؤسسة تعليمية عالمية.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل توزيع شهادات التصنيف العربي للجامعات 2023، الصادر عن اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» واتحاد مجالس البحث العلمي العربي، خلال افتتاح الدورة الـ14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، شارك بالتصنيف ٢٠٨ جامعة عربية لهذا العام.