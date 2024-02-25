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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن مكافحة الفساد

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأضاء هيئة التدريس التي يطلقها مركز تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات ويتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

ومن البرامج التدريبية لمركز  تنمية القدرات باعضاء هيئة التدريس بالجامعة  يطلق المركز اليوم برنامج تدريبي  عن معايير الجودة بالعملية التعليمية.

وكشف المركز بأنه يتم التسجيل والاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس  عبر هذا الرابط :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9p5BZ3Nxlrq0KP05ihkHZeeqsu7PK1RKrDrqI7yhagvvo_g/viewform

ومن المقرر ان يطلق المركز يوم الاحد ٢٥ فبراير برنامج تدريبي لاعضاء هيئة التدريس عن مكافحة الفساد و التعريف به، بنظام الاون لاين.

ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جدير بالذكر أنه شهدت قاعة حسن حسني بجامعة حلوان انطلاق فعاليات الملتقى القومي لتأهيل وتدريب قيادات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية تحت شعار “شباب مصر.. مستقبل الجمهورية الجديدة”.

ويأتى المشروع القومى وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وعقدت فعاليات الملتقى تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور السيد الشحات مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية بوزارة الشباب والرياضة.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول ورش عمل لعدد 7 لجان (الثقافية - الإعلامية - الفنية - الرياضية - الجوالة والخدمة العامة - الأسر الطلابية - الاجتماعية والرحلات - العلمية والتكنولوجية) بجانب ورشة عمل لرؤساء ونواب رؤساء الاتحاد بالكليات.

جامعة حلوان ا مركز تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس نظام الاون لاين

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