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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء ليلة النصف من شعبان باسم الله الأعظم يفتح لك الأبواب المغلقة

صدى البلد

دعاء ليلة النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان توازي ليلة القدر فى فضلها، الليلة التى جبر الله فيها بخاطر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة من المسجد الأقصى للمسجد الحرام، ويبحث الكثير عن دعاء ليلة النصف من شعبان، فعلينا ان نستغل ليلة النصف من شعبان بالصدقة والصلاة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والأذكار وقراءة القرآن ولا نجعلها تمر مرور الكرام فهى ليلة يغفر الله فيها لمن استغفره، و دعاء ليلة النصف من شعبان أصبح محل بحث الكثيرين على محرك البحث العالمي جوجل، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء ليلة النصف من شعبان بإسم الله الأعظم الذي إذا دعا به أجاب.

دعاء ليلة النصف من شعبان 

(( اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات إقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني واركمني من حيث لا أحتسب)). 

دعاء ليلة النصف من شعبان بإسم الله الأعظم 

(( اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين)).

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى

1- هو

2- الله

3- الرحمن

4-الرحيم

5- الحي

6- القيوم

7- الحنان المنان

8- بديع السماوات والأرض

9- ذو الجلال والإكرام

10- الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

11- هو الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم

12- هو مخفي في الأسماء الحسنى

13- كلمة التوحيد "لا إله إلا الله"

دعاء ليلة النصف من شعبان دعاء ليلة النصف من شعبان بإسم الله الأعظم ليلة النصف من شعبان

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