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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية بشرم الشيخ: توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يتفقد معرض اهلا رمضان بشرم الشيخ

أجرى اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولة بمعرض أهلا رمضان الذي أقيم بمنطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ بالتنسيق  بين مديرية التموين، والغرفة التجارية بالمحافظة، لمتابعة مدى توافر السلع الغذائية والالتزام بنسب التخفيض  للسلع.

وأشاد وزير  التنمية المحلية، بكميات المواد الغذائية وتنوعها داخل المعرض، كما أشاد بجهود محافظ جنوب سيناء، وحرصه لتوفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة، وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقال الوزير، إن محافظة جنوب سيناء يتوافر بها كافة السلع الغذائية، ومن المحافظات التي لا تعاني من نقص في السلع الاستراتيجية، حيث يتوافر بها السكر بكميات كبيرة وبسعر لا يتعدى الـ 27 جنيها.

وأكد أن إقبال المواطنين على المعرض يعد خير دليل على التزام العارضين بنسب التخفيض المقررة. 

من جانبه، قدم محافظ جنوب سيناء الشكر لوزير التنمية المحلية، لحرصه على متابعة احتياجات المحافظة للسلع الغذائية، مؤكدا أنه جرى افتتاح 6 معارض حتى الآن بالمحافظة، لافتا إلى أن كل معرض يتضمن كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية، واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل إلى  20% عن مثيلاتها في السوق المحلية.

وأوضح المحافظ، أن المعرض يشهد مشاركة قوية من العارضين في مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات كبيرة وجميع السلع متوفرة وفي متناول الجميع، مؤكدا استمرار المعارض حتى  نهاية شهر رمضان المبارك.

كما حرص الوزير على إجراء جولة تفقدية داخل قطاع السوق التجاري القديم، لمتابعة أعمال التطوير التي شهدها القطاع، ليصبح منطقة سياحية  تعبر عن التراث المصري القديم، وقبلة للسائحين من مختلف جنسيات العالم.

وأوضح المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، أن المعرض يتضمن كافة السلع الغذائية من سكر، أرز، مكرونة، زيت، سمن، كافة أنواع الجبن والألبان، البقوليات، والخضروات والفاكهة، ومستلزمات شهر رمضان من بلح، جوز هند، قمر الدين، الفاكهة المجففة "تين، مشمش، خروب"، سوبيا، إضافة إلى اللحوم، بنسبة تخفيض تتراوح بين 15 حتى 20 %.

وأشار إلى أن إجمالي عدد معارض "أهلًا رمضان" الأساسية على مستوى المحافظة بلغ 8 معارض، جرى افتتاح  6 منهم، إضافة إلى وجود 28 منفذ تابعين لمديرية التموين "دلتا ماركت"، ومنافذ "كلنا واحد"، والسلاسل التجارية الكبرى التي دخلت ضمن مبادرة خفض الأسعار، وجميعهم تتوافر بها كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة، وأسعار مخفضة.

ورافق الوزير ومحافظ جنوب سيناء خلال الجولة، الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، سكرتير مساعد المحافظة، واللواء محمود عيسى، مستشار المحافظ للمشروعات، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، ومحمد وحيد رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء.

معرض اهلا رمضان بشرم الشيخ

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جنوب سيناء معرض اهلا رمضان وزير التنمية المحلية فودة شرم الشيخ

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