عبد المنصف: نتيجة 6/ 1 عادية.. لماذا لا نتحدث عن خماسيات الشناوي؟

علق محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك السابق علي مباراة الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 6/1 في موسم 2002 .

وقال محمد عبد المنصف، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية مع الاعلامي احمد حسن : «حصلت على 17 بطولة مختلفة مع الزمالك ومنتخب مصر، وكل ده مبيتشافش وحاجة واحدة بتتصدر للناس وهي مباراة الـ 6/1 رغم أن النتيجة عادية، وارد الفرقة تكون مش في يومها ووارد انت تكون مش يومك، رغم أن دي من المباريات اللي لعبتها كويس.

وأضاف محمد عبد المنصف: «طول الوقت متصدر للناس ماتش الـ 6/1 إيه المشكلة؟ ليه محدش بيتكلم عن خماسيات الشناوي اللي شالهم من صن داونز، وعصام الحضري اتغلب أمام السعودية في كأس القارات، البرازيل خسرت من ألمانيا 7 / 1 في كأس العالم.