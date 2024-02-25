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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد المنصف: نتيجة 6/ 1 عادية.. لماذا لا نتحدث عن خماسيات الشناوي؟

صدى البلد

علق محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك السابق علي مباراة الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 6/1 في موسم 2002 .

وقال محمد عبد المنصف، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية  مع الاعلامي احمد حسن : «حصلت على 17 بطولة مختلفة مع الزمالك ومنتخب مصر، وكل ده مبيتشافش وحاجة واحدة بتتصدر للناس وهي مباراة الـ 6/1 رغم أن النتيجة عادية، وارد الفرقة تكون مش في يومها ووارد انت تكون مش يومك، رغم أن دي من المباريات اللي لعبتها كويس.

وأضاف محمد عبد المنصف: «طول الوقت متصدر للناس ماتش الـ 6/1 إيه المشكلة؟ ليه محدش بيتكلم عن خماسيات الشناوي اللي شالهم من صن داونز، وعصام الحضري اتغلب أمام السعودية في كأس القارات، البرازيل خسرت من ألمانيا 7 / 1 في كأس العالم.

تصريحات محمد عبد المنصف اللاعب محمد عبد المنصف خماسيات الشناوي مباراة الاهلي و الزمالك

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