رجل يضع الكاتشب على الأوريو لتحقيق المشاهدات.. ماذا حدث له؟

شهدت منصات التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة بعد مشاركة مدون فيديو مقطعًا يظهر فيه مزج بسكويت الأوريو مع كاتشب الطماطم، مثيرًا جدلا واسعًا بين مستخدمي الإنترنت.

بسكويت الأوريو، المعروف بشعبيته ومذاقه الشهي، وجد نفسه في موقف غير مألوف عندما قام المدون برش كاتشب الطماطم فوق قطع الأوريو على طبق، ومن ثم تناولها في فيديو قصير.

كيف قابل المستخدمون الأمر؟

تسبب هذا المزيج الغريب في تفاعل واسع، حيث عبر العديد من المتابعين عن استيائهم واستهجانهم لتجربة الطعم غير المألوفة هذه.

في حين أن البعض اعتبر هذه التجربة جريئة ومبتكرة، انتقدها البعض الآخر ووصفوها بالغرابة وغير المقبولة.

وتفاعل المستخدمون مع المنشور بأسلوب ساخر وتعليقات طريفة، حيث عبر أحدهم عن رغبته في حدوث سلسلة من الأمور السيئة للمدون، في حال قام بتكرار تجربة مماثلة في المستقبل.

وعلى الرغم من الجدل الذي أثير حول هذه التجربة، إلا أنها حظيت بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت فضول العديد من المتابعين الذين عبروا عن آرائهم وتعليقاتهم بشكل فوري.

https://www.instagram.com/reel/C3h1d_iSpuX/?igsh=MTY0M3ZqczNkZ2F5cw==