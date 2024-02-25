بطل خارق.. رجل ينقذ طفل وأمه من فيضان قاتل|ما القصة؟

ليس كل الأبطال يرتدون عباءة، وهذا الرجل البرازيلي هو أحد هؤلاء الأبطال الذين فازوا بقلوب العالم بشجاعته وإنسانيته، حيث خاطر الرجل بحياته وأنقذ أماً وطفلاً من الفيضانات التي ضربت البرازيل.

وأثار مقطع فيديو لهذا الفعل ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار إعجاب المشاهدين.

وأظهر المقطع الرجل، الذي تم تحديده على أنه ماركوس فينيسيوس، معلقا على جانب السيارة وينقذ أما وطفلها من سيارة ضربتها مياه الفيضانات.

وفي الفيديو الذي أصبح الآن واسع الانتشار، يتقدم الرجل أولاً لإنقاذ طفل يبكي في السيارة.

يمسك الطفل ويمرره بأمان إلى شخص آخر يقف خلفه، ثم ينحني نحو باب السيارة لمساعدة والدة الطفل.

ما أصاب الناس بالقشعريرة هو أنه بمجرد أن سحب الرجل البرازيلي الطفل والمرأة إلى بر الأمان، جرفت السيول السيارة بعيدًا.

تمت مشاركة الفيديو من قبل صفحة Goodnews Movement على Instagram إلى جانب التعليق التالي: "هذا البطل في البرازيل يخاطر بحياته لإنقاذ أم وطفلها قبل لحظات فقط من جر سيارتهما بعيدًا بسبب فيضان مفاجئ".

https://www.instagram.com/reel/C3qfTz8OsmX/?igsh=MXA0anlydWlrZmE5dQ==