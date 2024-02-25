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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عرض فيلم 19 ب ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما اليوم

فيلم 19 ب
فيلم 19 ب

يعرض اليوم فيلم “19 ب” ضمن فعاليات مهرجان الكاثوليكى للسينما والذى انطلق يوم الجمعة الماضى في دورته الثانية والسبعين. 

افتتح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، فعاليات دورته الثانية والسبعين، مساء الجمعة بحفل أُقيم في قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

مهرجان الكاثوليكى 

وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلي قصير تضمن ملخصاً لأحداث وفعاليات الدورات السابقة، وبدأ الحفل الذي قدّمته على خشبة المسرح الإعلامية لميس سلامة للعام الرابع على التوالي وتمّ نقله على الهواء مباشرة عبر قناتي (سات 7) و(نايل سينما)، بالترحيب بالضيوف والمكرمين في هذه الدورة، ثم استدعاء الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان ومدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما لإعلان افتتاح الدورة.

وألقى الأب بطرس دانيال كلمة، تناول خلالها رسالة الفنان والفن وأهمية الدور الذي تقوم به القوى الناعمة بالمجتمع في الارتقاء بالذوق العام للمشاهدين والحفاظ على الهوية المصرية.

كما وجّه رسالة محبة وسلام للشعب الفلسطيني الصامد وبخاصةٍ أهل غزة فيما يتعرضون له من أعمال قتل وعنف وتهجير وتخريب للبنية التحتية، داعياً الله لأن يرحم الشهداء من الأطفال والنساء والمواطنين الأبرياء، مناشداً دول العالم أجمع أن تتحمل مسئوليتها في وقف هذه الحرب.

كما شهد الحفل كلمة قصيرة لكل من الأب مراد مجلع الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، والمونسنيور نيقولاس هنري تِيڤينا سفير الڤاتيكان بمصر.

وتضم لجنة تحكيم النسخة الـ 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي، مجموعة من الفنانين، هم: داليا مصطفى وحنان مطاوع وأحمد شاكر، والكاتب والمؤلف عبدالرحيم كمال، ومدير التصوير إيهاب محمد على، والناقد الفني على الفاتح، والمونتير كمال الملّاخ، والموسيقار مصطفى الحلواني. 

الاب بطرس دانيال المركز الكاثوليكى المصرى المركز الكاثوليكى المصرى للسينما بطرس دانيال فيلم “19 ب”

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