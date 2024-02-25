الكل نايم ..تصريحات خالد الجوادي مترجم مارسيل كولر

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق جزءًا من تصريحات خالد الجوادي مترجم مارسيل كولر عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:" بعد ماتش ميدياما كل الفرقة كانت مرهقة من لاعيبة وإداريين وعمال وجهاز طبي الكل نايم وتعبانين جداً، الا واحد بس اللي كان صاحي في الرحلة علي الطيارة وهو مارسيل كولر، الراجل كان عمال يتفرج علي الماتش تاني وكان بيوقف لقطات فنية معينة في الماتشات وياخد ملحوظات عليها".

وحقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا أمام ميدياما الغاني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما، الجمعة الماضي ، في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، في تمام الساعة 7 مساءبتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت السعودية.

ويحتل الأهلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءاتوتعادل في 2 ولم يخسر وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.