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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ 2 كيلو برتقال .. طريقة عمل عصير مُركّز في رمضان

صدى البلد

 يُعد عصير البرتقال أحد المشروبات المهمة التي تقدّم على مائدة إفطار رمضان، ولذلك يمكن أن تستغلي موسم البرتقال لعمل عصير مُركّز بـ 2 كيلو برتقال.


المكونات :
٢كيلو برتقال “بصرة” أو “يوسفي” 
نصف كيلو جزر
كوبين سكر
الطريقة:
يُغسل البرتقال والجزر ويقشر الجزر بمقشرة ثم يقطع لحلقات ويزوّد بالمياه، ويرفع علي النار حتى يستوي تمامًا ثم يطفئ عليه النار ويترك يبرد ويقشر البرتقال ويقطع لحلقات في الخلاط .

نضع الجزر بعد ما يبرد وعليه حلقات البرتقال كوبين السكر ويخلط جيدًا ثم يصفي بمصفاة ضيقة ويخفف بالمياه أو يترك ثقيلًا ويُخزّن في أكياس ثلاجة في الفريزر ويزود بالماء عند التقديم.

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بـ 2 كيلو برتقال .. طريقة عمل عصير مُركّز في رمضان

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