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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متمنيًا فوزه في الانتخابات|الرئيس الأرجنتيني يلتقي ترامب بعد استضافة مسئولين من إدارة بايدن

الرئيس الأرجنتيني
الرئيس الأرجنتيني وترامب

التقى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأعرب الأول عن أمله في فوز الأخير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

جاء ذلك غداة اجتماع ميلي مع وزير الخارجية الأمريكي في إدارة الرئيس جو بايدن، أنتوني بلينكن، في بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين، وفقًا لصحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية.

وردا على سؤال حول خطط ميلي للقاء ترامب، قال بلينكن: "هذا الأمر متروك له بالطبع".

وقال ميلي لترامب، في مقطع مصور نشره على أحد مستشاري الأخير على منصة "إكس": "أنت رئيس عظيم وآمل أن تفوز، وأن أراك رئيسا مرة أخرى".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستكون أحد حلفاء الأرجنتين الرئيسيين في ظل حكومته، إذ إنه في حاجة ماسة إلى الدعم من الولايات المتحدة باعتبارها صاحبة المصلحة الأكبر في صندوق النقد الدولي، حيث تدرس ما إذا كانت ستقرض بلاده المزيد من الأموال.

من جانبه، قال ترامب إن ميلي هو رئيس يمكنه "جعل الأرجنتين عظيمة مرة أخرى".

الرئيس الارجنتيني ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية فايننشيال تايمز بايدن بلينكن

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