المقاومة الفلسطينية توجه ضربة مؤلمة للاحتلال في حي الزيتون

كشف مصدر في المقاومة الفلسطينية من حي الزيتون في غزة أنهم وجهوا ضربة قوية للجيش الصهيوني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وذكر المصدر أن المقاومة كبدت العدو خسائر فادحة، وأن مقاتلي المقاومة ما زالوا ينتشرون بكل محاور القتال.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش على ما يبدو وقع بكمين محكم في حي الزيتون.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تمت إصابة ثلاثة جنود بينهم ضابط في معارك جنوبي قطاع غزة أمس.

واليوم قام الاحتلال بغارة إسرائيلية استهدفت حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

كما نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

