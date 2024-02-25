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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حلوان توقع مذكرة تفاهم مشترك مع جامعة أوروبا

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

وقّع الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، مذكرة تفاهم مشتركة مع جامعة أوروبا بحضور بروفيسور موريتس فان رويجن، رئيس الجامعة حول تفعيل البرامج المشتركة بين الجامعتين، فى مجالات إدارة الأعمال والمحاسبة، والذكاء الاصطناعي، والفنون بنظام الدرجات المشتركة.

 

وقد شهد توقيع المذكرة كل من الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وخلال اللقاء أكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان تتميز بتخصصاتها وبرامجها النادرة والفريدة، لذا نأمل فى التعاون من خلال إنشاء برامج جديدة فى العديد من التخصصات، وأيضا من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وعمل الأبحاث العلمية المشتركة والإشراف المشترك والنشر الدولي.

وقدم الدكتور "قنديل" نظرة شاملة حول الجامعة، مسلطًا الضوء على الإنجازات البارزة والتطورات الأكاديمية التي حققتها الجامعة.

ومن المتوقع أن تسهم مذكرة التفاهم هذه في تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، وفتح آفاق جديدة للطلاب للالتحاق ببرامج مشتركة عالية الجودة.


 

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