عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الوزراء» يكشف حقيقة تسرب فيروس تنفسي جديد لمصر عبر الوافدين من الخارج

صدى البلد

نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما  
 تداوله بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول أنباء بشأن تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.

 وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج، مشددةً على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماماً ولا يوجد أي تفش لفيروسات أو أي أمراض وبائية على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية على القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 

وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 3 كلمات قبل النوم تمحو ذنوبك وتفتح الأبواب المغلقة

لولا براعته ما فاز الفريق على ميدياما.. مجدي عبد الغني يتغنى بنجم الأهلي

ترشيحاتنا

خبير أسواق مال يكشف أسباب الهبوط الحاد للبورصة المصرية في تعاملات اليوم

من لم يوفق لإحياء ليلة النصف من شعبان.. لسه أمامك فرصة للمغرب

بعد صفقة رأس الحكمة.. انهيار جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ليلة النصف من شعبان انتهت.. فهل خسرت دعاء المعجزات؟ علي جمعة: لديك فرصة

«الوزراء» يكشف حقيقة تسرب فيروس تنفسي جديد لمصر عبر الوافدين من الخارج

البحث عن مفقودين.. غرق معدية تحمل عمال شركة مقاولات بالجيزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة تحول حافلة من خردة إلى استراحة للموظفين.. كيف ذلك؟

مكشوف البطن.. سيرين عبد النور تثير الجدل بفستان أحمر على السوشيال ميديا

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

فستان نانسي عجرم يثير الجدل بدبي.. سعره خرافي

فيديو

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

نجت بأعجوبة.. مقطع فيديو لفتاة ظلت معلقة لـ3 أيام متتالية

فيديو يحبس الأنفاس.. مشهد مروع لاصطدام 100 سيارة ببعضها بالصين

مسلسلات رمضان| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "2024"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ