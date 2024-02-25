حرب الإبادة في غزة .. تفاصيل اليوم الـ 142 للعدوان

لم توقف اسرائيل قصفهاعلى وسط وجنوب قطاع غزة، في وقت تستخدم فيه التجويع كسلاح في الحرب في اليوم ال142 من حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، ، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرضيع محمود فتوح، البالغ من العمر شهرين، توفي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بسبب سوء التغذية.



ولم يتوقف القصف الإسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة حيث قُتل ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين في هجوم وقع بالقرب من سوق مزدحم في رفح.



أدى قصف إسرائيلي استهدف منزلا، إلى اندلاع حريق كبير في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، إن المستشفى شهد ارتفاعا حادا في حالات سوء التغذية بين الأطفال، وخاصة حديثي الولادة.



وقال معاذ الماجدة، طبيب الأطفال في غزة، إن الأمهات المرضعات غير قادرات على الرضاعة وسط أزمة الغذاء، مما يؤثر على صحة أطفالهن.



وأكد الجيش الإسرائيلي إن أحد جنوده قتل في غزة وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة.

النرويج.



ونشرت سفارة النرويج في فلسطين منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي به حداد على وفاة المحاميين الفلسطينيين في مجال حقوق الإنسان، نور ناصر أبو النور ودانا ياجي، في غزة.

وقال أحدث تقرير صادر عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن "تزايد الغارات الجوية في رفح أدى إلى زيادة المخاوف بشأن العمليات الإنسانية " في مدينة جنوب غزة.



وذكرت وفا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت بالضرب على ثمانية فلسطينيين أثناء استجوابهم في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.



وأدان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بشدة استخدام الشرطة للقوة ضد متظاهرين يتظاهرون ضد حكومة الرئيس بنيامين نتنياهو في تل أبيب.



من المقرر أن يسافر المفاوضون الإسرائيليون إلى الدوحة في الأيام المقبلة لمواصلة المحادثات بشأن إطلاق سراح الأسرى واتفاق الهدنة، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية .



وفي مقابلة مع قناة١٢ الإسرائيلية، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي إن المندوبين الإسرائيليين العائدين من محادثات باريس لم يعودوا فارغين.



ووصف منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخطط الإسرائيلية لبناء 3300 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بأنها “مثيرة للجدل وخطيرة”.

التوترات الإقليمية.



وحذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من أن المتمردين الحوثيين في اليمن سيستمرون في "تحمل العواقب" إذا لم يتوقفوا عن هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية والبريطانية، بدعم من الحلفاء الغربيين، ضربت 18 هدفا للحوثيين في اليمن.



تلقت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، وهي قناة معلومات بين الشحن العسكري والتجاري، تقريرًا عن انفجار بالقرب من سفينة على بعد 70 ميلًا بحريًا (حوالي 130 كيلومترًا) شرق جيبوتي.

