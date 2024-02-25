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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف دولية تكشف معاناة الفلسطينيين: طفل عمره شهران يموت جوعًا بغزة وآخرون بردًا

أطفال غزة
أطفال غزة

ذكرت وكالة صفا الفلسطينية أن الأوضاع التي يعيشها الفلسطسنيون في القطاع أكدت حجم المأساة حيث إن البعض بالفعل مات جوعًا وبعضهم بردًا.
وأفادت بأن هناك أوضاعاً كارثية يعيشها النازحون في شمالي قطاع غزة بفعل المجاعة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.
كما ذكرت صحف دولية أن طفلاً فلسطينياً عمره شهران مات من الجوع خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
وذكرت أنه قد توفي الطفل محمود فتوح من الجوع في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من "انفجار" في وفيات الأطفال بسبب نقص الغذاء والماء.
وقالت وكالة شهاب للأنباء إن محمود فتوح توفي يوم الجمعة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

 

وفي اليوم الـ142 من حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، لم توقف إسرائيل قصفها على وسط وجنوب قطاع غزة، في وقت تستخدم فيه التجويع كسلاح في الحرب.

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