عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تمهيدًا لسيامتهم قساوسة.. خمسة دياكونيين جدد في منفلوط |صور

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

صلى نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط ورئيس دير الشهيد الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط، صباح أمس، القداس الإلهي بدير الأمير تادرس، وخلاله سام الخادم عامر فؤاد شماسًا كاملًا باسم دياكون فام، والخادم عماد صابر شماسًا كاملًا باسم دياكون أنطونيوس، والخادم مينا سعيد شماسًا كاملًا باسم دياكون بيشوي، والخادم جرجس حنا شماسًا كاملًا باسم دياكون جوارجيوس، والخادم كيرلس وجيه شماسًا كاملًا باسم دياكون كيرلس، للخدمة بكنائس الإيبارشية، وذلك تمهيدًا لسيامتهم قساوسة خلال الأيام المقبلة.

الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط الأمير تادرس قساوسة دياكون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

لولا براعته ما فاز الفريق على ميدياما.. مجدي عبد الغني يتغنى بنجم الأهلي

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

موضوعات متعلقة

ضمن الخدمة المجتمعية.. الكنيسة الأسقفية تنظم مباردة "معًا" للتدريب الحرفي |صور

افتتاح قسم "الحياة الكنسية" بمعهد الدراسات المسيحية بـ ببا|صور

ترشيحاتنا

فى حفلها بلبنان.. أحدث ظهور لابنتى شيرين عبد الوهاب

لن تتخلى عنا.. أوكرانيا تتوقع دعم اقتصادي من أمريكا بـ 11.8 مليار دولار

التقرير الأسبوعي لآي صاغة: 520 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع

يديعوت أحرونوت: حماس ما زالت تناقش الخطوط العريضة لصفقة الأسرى مع إسرائيل

مواعيد الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

لأول مرة منذ الحرب.. الاحتلال الإسرائيلي يدخل مساعدات مباشرة إلى شمال غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إوعى تسيبني.. مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تحاول إنعاش زوجها تنفطر له القلوب

كأنهم إخوات.. شاهد| آخر ظهور لابنة مني زكي وأحمد حلمي

بـ 2 كيلو برتقال .. طريقة عمل عصير مُركّز في رمضان

بطل خارق.. رجل ينقذ طفل وأمه من فيضان قاتل|ما القصة؟

فيديو

خسر 1000 جنيه حرفيا| سعر الذهب يستمر في التراجع.. وهذا وقت الشراء

4 أبطال في مواجهة خطر|شاهد.. برومو المسلسل الكرتوني «نور والكوكب السعيد»

كنت وحيدة.. شام الذهبي تكشف أسرار طفولتها مع والدتها أصالة| فيديو

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ