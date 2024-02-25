تمهيدًا لسيامتهم قساوسة.. خمسة دياكونيين جدد في منفلوط |صور

صلى نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط ورئيس دير الشهيد الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط، صباح أمس، القداس الإلهي بدير الأمير تادرس، وخلاله سام الخادم عامر فؤاد شماسًا كاملًا باسم دياكون فام، والخادم عماد صابر شماسًا كاملًا باسم دياكون أنطونيوس، والخادم مينا سعيد شماسًا كاملًا باسم دياكون بيشوي، والخادم جرجس حنا شماسًا كاملًا باسم دياكون جوارجيوس، والخادم كيرلس وجيه شماسًا كاملًا باسم دياكون كيرلس، للخدمة بكنائس الإيبارشية، وذلك تمهيدًا لسيامتهم قساوسة خلال الأيام المقبلة.