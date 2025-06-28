المصري : إقامة ملعبين للتدريب بأحدث المواصفات العالمية بملعب السيد متولي

قرر كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، التكفل بنفقات إقامة ملعبين للتدريب بأحدث المواصفات العالمية بملعب السيد متولي على أن يتم تقديمهما كهدية للنادي المصري فور الانتهاء منهما بنهاية شهر أغسطس المقبل على أقصى تقدير.

ملعبان للتدريب بمواصفات عالمية هدية للنادى المصري من كامل أبو على

واعلن رئيس النادى المصري انه تم تكليف شركة " الهداية سبورتس للملاعب الرياضية والمقاولات " وهي إحدى كبريات الشركات المتخصصة في مجال إعداد الملاعب بمصر والشرق الأوسط بالبدء في إجراء المعاينات اللازمة لملعب السيد متولي.

وأضاف رئيس المصري قام مسئولي الشركة ظهر اليوم بجولة تفقدية للملعب يرافقهم المهندس عماد البرشة عضو مجلس إدارة النادي وعضو لجنة تطوير المنشآت.

وشدد رئيس المصري انه من المقرر أن يتم إعداد الملعبين على أحدث الطرز العالمية سواء من ناحية البنية التحتية المتعلقة بشبكات الري والصرف وكذلك الإضاءة بالإضافة إلى غرف خلع الملابس المجهزة على أعلى مستوى ، فيما سيتم استخدام تكنولوجيا هايبرد في إعداد أرضيات الملعبين حيث تجمع تلك التكنولوجيا بين النجيل الطبيعي والنجيل الصناعي.