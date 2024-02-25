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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

الثنائي الهولندي ثوروالد وكاميلا يحييان حفلاً موسيقياً بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أقام مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان حفلا موسيقيا أحياه الثنائي الهولندي الشهير "ثوروالد جورجنسن"  و"كاميلا بيستروفا".

عقد الحفل برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد سروجى، والدكتور عماد أبو الدهب، وإشراف الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون، والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة.

وحضر الحفل عدد كبير من عمداء الكليات وأساتذة الجامعة وطلابها، وقدّم الثنائي مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية والتي أبهرت الحضور بروعتها وإتقان أدائها.

من جانبه أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن سعادته باستضافة الثنائي الهولندي الموسيقي المشهور "ثوروالد جورجنسن" و"كاميلا بيستروفا"، مشيراً إلى أن هذه الحفلات الموسيقية تسهم في إثراء الحياة الثقافية بالجامعة.

وأضاف قنديل: "نحرص في جامعة حلوان على تنظيم العديد من الانشطة الطلابية المختلفة و الندوات الثقافية و العلمية و البرامج التدريبية وذلك حرصاً من الجامعة علي تنمية قدرات الطلاب البدنية و العقلية و اكتشاف المواهب  الخاصة بهم و الترفيه عنهم في فترة الدراسة.

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذى للمجمع، بالمستوى الرفيع الذي قدمه الثنائي الهولندي خلال الحفل الموسيقي، مؤكداً استمرار المجمع في التعاون مع أبرز الفنانين العالميين لإقامة الحفلات والمعارض الموسيقية والفنية بالجامعة.

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