رئيس جامعة عين شمس يُكرّم الطلاب الفائزين بالأنشطة الطلابية بحفل ختام مهرجان الأسر|صور

شهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، ختام مهرجان الأسر الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ والذي استمرت فعالياته على مدار خمسة أيام متتالية.

وفي كلمته ثمّن رئيس جامعة عين شمس جهود قطاع التعليم والطلاب وأشاد بالنشاط الطلابي المتميز لهذا العام مؤكداً حرص الجامعة الدائم على دعم الأنشطة الطلابية على تنوعها ؛ إيماناً بدورها في خلق شخصية متوازنة قادرة على التميز و العطاء كما قدم الشكر لكافة مديري ادارات الانشطة الطلابية، والاداريين والعاملين على ما بذلوه من جهد خلال الاسابيع الماضية.

هذا وتلا كلمة رئيس الجامعة فقرة إلقاء الشعر وألقتها الطالبة كريمة منازع ثم فقرة فنية لكورال اون بقيادة المايسترو محمود صابر كما تم عرض فيديو ختامي لمهرجان الاسر



وقام بتوزيع شهادات التقدير علي الطلاب الفائزين بالجوائز الفردية وجاءت كالتالي

احمد حمادة السيد المركز الأول فى لعبة البلياردو كلية التربية ،رضوى سيد محمد المركز الأول في لعبة الشطرنج كلية الألسن محمد مبارك حسام الدين المركز الأول في لعبة الشطرنج كلية الحاسبات والمعلومات، كريمة منازع المركز الأول في مسابقة القاء الشعر كلية البنات، محمود عبد الرحمن محمود المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم كلية الزراعة، نانسي على سيد المركز الأول في مسابقة الغناء كلية الأداب.



كما سلم سيادته جوائز الكليات الفائزة والتي جاءت نتائجها خلال فعاليات مهرجان الاسر الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ كالتالي:

في مسابقة الشطرنج طلبة حصول وفد كلية الحاسبات علي المركز الاول وفد كلية الاداب علي المركز الثاني ، وفد كلية الهندسة علي المركز الثالث وفي مسابقة الشطرنج طالبات حصول كلية الالسن علي المركز الاول ، كلية الإعلام علي المركز الثاني ، المدن الجامعية علي المركز الثالث.

وفي مسابقة تنس الطاولة طلبه حصول كلية التجارة علي المركز الاول ، كلية الحقوق علي المركز الثاني ، المدن الجامعية علي المركز الثالث ، مسابقة تنس طاولة طالبات حصول كلية التجارة علي المركز الاول ،المدن الجامعية علي المركز الثاني

كلية الألسن علي المركز الثالث

وفي مسابقة الجري طلبه حصول كلية التجارة علي المركز الاول ، كلية الهندسة علي المركز الثاني ، كلية الطب علي المركز الثالث

اما عن مسابقة الجري طالبات فقد حصلت كلية التجارة علي المركز الاول ، كلية التربية علي المركز الثاني ،المدن الجامعية علي المركز الثالث

وفي مسابقة البلياردو حصول كلية التربية علي المركز الاول ، كلية التجارة علي المركز الثاني ، كلية الحقوق علي المركز الثالث.

وفي مسابقة إلقاء الشعر حصول كلية البنات علي المركز الاول ،كلية الزراعة علي المركز الثاني ،كلية التجارة علي المركز الثالث

واسفرت مسابقة دوري المعلومات عن حصول كلية الاداب علي المركز الاول ،كلية التجارة علي المركز الثاني ،كلية الزراعة علي المركز الثالث

وحصلت كلية التجارة علي المركز الاول في مسابقة كرة الطائرة بينما حصلت كلية الاداب علي المركز الثاني ،كلية الالسن علي المركز الثالث

وانتهت مسابقة القران الكريم بحصول كلية الزراعة علي المركز الاول ،كلية التربية علي المركز الثاني ،كلية الحاسبات والمعلومات علي المركز الثالث

وفي مسابقة كرة اليد حصول كلية التجارة علي المركز الاول

،كلية الحاسبات علي المركز الثاني ،المدن الجامعية علي المركز الثالث

اما عن مسابقة كرة السلة فحصلت كلية التجارة علي المركز الاول ،كلية الحقوق علي المركز الثاني ،كلية الحاسبات والمعلومات علي المركز الثالث

وفي مسابقة مصارعة الذراعين حصول كلية التجارة علي المركز الاول ،كلية التربية علي المركز الثاني ،كلية الطب علي المركز الثالث

وفي مسابقة كرة القدم الخماسي حصلت كلية الحقوق علي المركز الاول ،كلية الحاسبات والمعلومات علي المركز الثاني ،كلية الزراعة علي المركز الثالث

وعن فعاليات مسابقة الغناء حصلت كلية الآداب على المركز الاول ،كلية الحاسبات والمعلومات على المركز الثاني ،كلية الزراعة على المركز الثالث

وفي مسابقة الفنون التشكيلية حصلت كلية التجارة علي المركز الأول ،كلية طب الأسنان علي المركز الثاني ،كلية الحقوق علي المركز الثالث

أما مسابقة الاسكتش الفني فقد حصلت كلية البنات علي المركز الاول ،كلية الاداب علي المركز الثاني ،كلية العلوم علي المركز الثالث.

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