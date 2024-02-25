عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أكثر كلب غير مرغوب فيه ببريطانيا يجد منزلا بعد 5 سنوات من التشرد

صدى البلد

كلب من فصيلة الراعي الألماني ممزوج بسلالة أخرى، عُرف بـ"كلب بريطانيا غير المرغوب فيه"، وجد أخيرا منزلا محبا بعد أن أمضى خمس سنوات في مراكز إيواء الكلاب.

وتُرك الكلب ماسون البالغ من العمر ثماني سنوات من قبل أصحاب جدد محتملين آلاف المرات بعد التخلي عنه في عام 2019، حيث تم العثور عليه هزيلا للغاية وحذرا قبل إنقاذه وإعطائه فرصة ثانية في مركز إيواء هيلبراي بالقرب من تيلفورد، شروبشاير.

ومنذ ذلك الحين، أمضى ماسون المسكين أكثر من نصف حياته في مراكز الإيواء، على أمل العثور على منزل جديد مليء بالحب والرعاية.

وفي نهاية شهر يناير الماضي، تم إعادة إطلاق حملة للعثور له على صاحب جديد، وهو ما لفت انتباه نجمة تلفزيون الواقع البريطاني جوردي شور فيكي باتيسون، التي انضمت إلى الحملة في أوائل فبراير، وشاركت قصة ماسون مع 5.5 مليون متابع لها على إنستجرام.

وبعد التغطية الإعلامية، غُمرت مراكز الإيواء بالمكالمات من جميع أنحاء البلاد، وحتى من السويد. وأعلن هيلبراي الآن أن ماسون وجد أخيرا المنزل الجديد المحب الذي يحتاجه بشدة بعد أن أمضى أكثر من 1800 يوم في مراكز الإيواء.

وجاء في منشور على فيسبوك: "غادر فتانا المميز ماسون إلى منزل جديد بعد فترة طويلة هنا. وقد جاءنا صاحبه الجديد في زيارة للتعرف عليه، ونأمل أن يكونا سعداء معا."

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

على أجهزة الأكسجين.. التفاصيل الكاملة لنقل رضا البحراوي إلى المستشفى

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود

ترشيحاتنا

مزيد من التصعيد أم بداية للتهدئة؟.. الصين ترسل أسطولا للبحر الأحمر لمواجهة الحوثيين

مستشار الأمن الأمريكي: بايدن لم يطلع على خطة إسرائيل بشأن عملية رفح

دفن رئيس ناميبيا الراحل جينجوب بعد 3 أسابيع من موته بالسرطان

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

خفض الدولار نصف جنيه يوميا.. مفاجأة بشأن سعر الورقة الخضراء في مصر

انطلاق النسخة الثالثة من ماراثون "أقرأ" بين مصر والسعودية والمغرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارل ماي .. كيف تحول من سارق معاطف إلى أشهر الكتاب في العالم

بفستان جريء.. عبير صبري تشعل السوشيال ميديا في إطلالة مثيرة عبر إنستجرام|شاهد

صدمة للأهلي|رحيل كهربا عن القلعة الحمراء بهذا الموعد.. ومصطفى شوبير على رادار المنتخب

فظائع تحدث الآن في غزة.. أب يهرب بطفلته من المجاعة| تفاصيل

فيديو

المعدية الغارقة في النيل| الاستعانة بالضفادع البشرية.. والضحايا عمال بسطاء

تغيرات في حالة الطقس .. الارصاد تحذر من هذه الظواهر

كنز البحر الكاريبي.. كولومبية تعلن عن رحلة لسفينة خوسيه الغارقة منذ 1708

بعد خروجها من الحبس مباشرة.. تطورات حريق غرفة سوزي الأردنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ