أكثر كلب غير مرغوب فيه ببريطانيا يجد منزلا بعد 5 سنوات من التشرد

كلب من فصيلة الراعي الألماني ممزوج بسلالة أخرى، عُرف بـ"كلب بريطانيا غير المرغوب فيه"، وجد أخيرا منزلا محبا بعد أن أمضى خمس سنوات في مراكز إيواء الكلاب.

وتُرك الكلب ماسون البالغ من العمر ثماني سنوات من قبل أصحاب جدد محتملين آلاف المرات بعد التخلي عنه في عام 2019، حيث تم العثور عليه هزيلا للغاية وحذرا قبل إنقاذه وإعطائه فرصة ثانية في مركز إيواء هيلبراي بالقرب من تيلفورد، شروبشاير.

ومنذ ذلك الحين، أمضى ماسون المسكين أكثر من نصف حياته في مراكز الإيواء، على أمل العثور على منزل جديد مليء بالحب والرعاية.

وفي نهاية شهر يناير الماضي، تم إعادة إطلاق حملة للعثور له على صاحب جديد، وهو ما لفت انتباه نجمة تلفزيون الواقع البريطاني جوردي شور فيكي باتيسون، التي انضمت إلى الحملة في أوائل فبراير، وشاركت قصة ماسون مع 5.5 مليون متابع لها على إنستجرام.

وبعد التغطية الإعلامية، غُمرت مراكز الإيواء بالمكالمات من جميع أنحاء البلاد، وحتى من السويد. وأعلن هيلبراي الآن أن ماسون وجد أخيرا المنزل الجديد المحب الذي يحتاجه بشدة بعد أن أمضى أكثر من 1800 يوم في مراكز الإيواء.

وجاء في منشور على فيسبوك: "غادر فتانا المميز ماسون إلى منزل جديد بعد فترة طويلة هنا. وقد جاءنا صاحبه الجديد في زيارة للتعرف عليه، ونأمل أن يكونا سعداء معا."