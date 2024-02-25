1.4 مليار دولار.. عمدة لندن يطالب بمصادرة ممتلكات روسية

دعا عمدة لندن صادق خان الحكومة البريطانية إلى مصادرة ممتلكات الروس في العاصمة لندن بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني واستخدام هذه الأموال لتوفير السكن للاجئين من أوكرانيا.

ونقلت إذاعة "إل بي سي" عن رسالة وجهها خان إلى وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الاجتماعية مايكل جوف.

وحث خان الحكومة على مصادرة ممتلكات الروس في لندن وبيعها لتمويل 4000 منزل، موضحًا أنه يمكن استخدام بيع الأصول التي يقول إن قيمتها تبلغ 1.1 مليار جنيه إسترليني (حوالي 1.4 مليار دولار)، لتوفير خدمات السكن بأسعار معقولة للأوكرانيين الذين انتقلوا إلى لندن".

ورحب عمدة العاصمة البريطانية بمحاولات الحكومة مصادرة ممتلكات ممثلي النخبة الروسية، لكنه أوضح أن الإجراءات المتخذة "لا تصل إلى حد كاف".