محمد صلاح خارج نهائي كأس الرابطة أمام تشيلسي

أعلن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، التشكيلة الأساسية لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس كاراباو.

استبعد كلوب محمد صلاح بسبب الإصابة، وكذلك المهاجم داروين نونيز.

التشكيلة تتضمن حارس المرمى كيليهر، وفي خط الدفاع برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط ريان جرافينبيرش، واتارو إندو، ماك أليستر، وفي خط الهجوم هارفي إليوت، كودي جاكبو، لويس دياز.

من جهة أخرى، ضم تشكيل تشيلسي بيتروفيتش في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع جاستو، ديساسي، كولويل، بن تشيلويل.

في خط الوسط كايسيدو، إنزو فرنانديز، كول بالمر، وفي خط الهجوم كالاجر، رحيم ستيرلينج، جاكسون.