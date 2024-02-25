أقمار مصغرة حول الأرض تكشف أسرار النظام الشمسي

يخفي النظام الشمسي العديد من الأسرار التي يحاول العلماء كشفها. وتساعد دراسة الصخور الفضائية المختلفة، التي قد تحمل أدلة على تاريخ النظام الشمسي الماضي، في إلقاء الضوء على هذه الألغاز.

وأثبت هذا النهج فاعليته بالفعل، في أكتوبر 2023، حين اكتشف مسبار أوزوريس ريكس التابع لناسا وجود الماء والكربون - اثنين من الأسلاف المطلوبة للحياة على الأرض - على كويكب بينو البالغ من العمر 4.5 مليار سنة.

بين آلاف الكويكبات التي تحوم بالقرب من مدار الأرض، قد تكون الأقمار المصغرة - أجرام سماوية صغيرة، تحكم مداراتها جزئيًا بواسطة الأرض وجزئيًا بواسطة أجرام أخرى في النظام الشمسي - خيارات مثالية لمعرفة المزيد عن أصول النظام الشمسي، كما يقول ريتشارد بينزيل، أستاذ علوم الكواكب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وقال بينزيل لموقع Live Science: "الأقمار المصغرة ربما خاضت تجربة مشابهة للعبة البينبول في النظام الشمسي الداخلي، حيث تتقاذفها وتجرها الكواكب المختلفة. لقد وجدت نفسها أخيرًا بطريقة تم جرها إلى مدار دائري إلى حد ما بالقرب من الأرض."

يعني قرب الأقمار المصغرة النسبي من الأرض أن السفر إليها وأخذ عينة منها سيستغرق وقتًا أقل بكثير ووقودًا أقل بكثير مما يترتب على الوصول إلى كويكبات مثل بينو.

على الرغم من أن العلماء ليسوا متأكدين بعد من أين أتت الأقمار المصغرة، إلا أن النظرية الرائدة تشير إلى أنها نشأت في حزام الكويكبات الرئيسي، الذي يقع بين المريخ والمشتري.

وقال بول أبيل، كبير العلماء لاستكشاف الأجسام الصغيرة في ناسا، لموقع Live Science، إن الكويكبات القريبة من الأرض من هذه المنطقة، مثل بينو أو قمر مصغر، "مثل كبسولات زمنية"، إنها تعطينا مؤشرات على ما كان عليه النظام الشمسي المبكر ما كانت عليه الظروف."

وتابع أبيل “على سبيل المثال، في عام 2019، استعادت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) عينات من كويكب ريغو ذي الشكل الماسي، الذي يقع على بعد أكثر من 200 مليون ميل (322 مليون كيلومتر) من الأرض”.

كشف تحليل لاحق أن الصخرة الفضائية تحتوي على غبار نجمي يسبق نظامنا الشمسي، بالإضافة إلى "مواد عضوية ما قبل حيوية"، بما في ذلك العديد من الأحماض الأمينية التي يستخدمها الكائنات الحية لبناء بروتينات تشكل أشياء مثل الشعر والعضلات.

يمكن أن يساعد جمع عينات من الأقمار المصغرة في التخفيف من بعض المشاكل الكبيرة في أبحاث الكويكبات الحالية.

في معظم الحالات، يدرس العلماء قطعًا من الكويكبات التي سقطت على الأرض على شكل نيازك.

لا يزال بإمكانهم أن يعلمونا عن التركيب المبكر للنظام الشمسي، لكن قد يصعب تحليلها اعتمادًا على الحالة التي تم العثور عليها فيها، كما قال أبيل.

وقال كبير العلماء لاستكشاف الأجسام الصغيرة في ناسا : "عندما يكون لدينا نيزك يسقط على الأرض، فإنه يتلوث بالفعل" بالرطوبة والغازات في الغلاف الجوي للأرض.

وأضاف "عندما تتحدث عن جزيئات عضوية وماء - مواد أكثر تقلبًا - فإن الذهاب إلى المصدر ومعرفة ما هو موجود هناك مهم حقًا. لهذا السبب نود القيام بمهام إعادة العينات هذه، مثل أوزوريس ريكس."

سلمت مركبة الفضاء أوزوريس ريكس عينة بينو على الأرض في سبتمبر، لتكتمل أول مهمة ناجحة لناسا لجمع عينات من كويكب بعيد.

وتتجه المركبة الفضائية الآن إلى مهمتها التالية لاستكشاف كويكب أبوفيس ومن المتوقع أن تصل في عام 2029 عندما يمر الصخرة الكونية على بعد 19800 ميل (31865 كيلومترا) من كوكبنا.