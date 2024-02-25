على هامش الصالون الثقافي الفني.. رئيس جامعة بنها يستقبل هاني شنودة وفاروق سلامة

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الموسيقار هاني شنودة ، والملحن فاروق سلامة بمكتبه اليوم على هامش الصالون الثقافي الفني للموسيقي والغناء.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني شحته وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية ، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الجيزاوي أن الفن والثقافة والابداع هي ركائز أساسية فى بناء الشخصية المتكاملة للإنسان ، مشيرا إلى حرص جامعة بنها على تنظيم مثل هذه الفعاليات وتقديم نماذج مشرفة من المجتمع لدعم وإثراء الحركة الفنية والثقافية واكتشاف مواهب الطلاب وتهيئة المناخ لهم لممارسة مواهبهم وإبداعاتهم.

يذكر أن الصالون الثقافي الفني للموسيقي والغناء بجامعة بنها يأتي برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية.

ويستهدف دعم اكتشاف المواهب الطلابية ، كما يتضمن مجموعة من الفقرات الموسيقية المتنوعة يقدمها طلاب وأساتذة قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية تحت إشراف الدكتور هيام النجار رئيس القسم، والدكتور ياسر عبدالرحمن أستاذ الموسيقى العربية ومنسق الصالون.