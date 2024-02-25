المعدية الغارقة في النيل| الاستعانة بالضفادع البشرية.. والضحايا عمال بسطاء

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي، تغطية خاصة حول تفاصيل حادث غرق معدية محملة بعمال من شركة مقاولات شهيرة في نهر النيل، بالإضافة الى توضيح تفاصيل الحادث واخر تطورات البحث عن المصابين.

وشهدت قرية نكلا التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر في الجيزة، حادث غرق مروع، لمعدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة، وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بفرق الإنقاذ والتدخل السريع؛ للبحث عن المفقودين، وتقديم المساعدة اللازمة للناجين.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بغرق المعدية، وفور تلقي البلاغ؛ هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث.

وتبين أن المعدية كانت تحمل 10 عمال، وتم انتشال 2 منهم مصابين، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولا يزال البحث جاريا عن المفقودين في ظل تكثيف الجهود لإنقاذهم.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.