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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كارل ماي .. كيف تحول من سارق معاطف إلى أشهر الكتاب في العالم

صدى البلد

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الألماني كارل فريدريش ماي 25 فبراير 1842، قدمت له منظمة اليونسكو لقب "الكاتب الأكثر انتشارًا في العالم"، وصلت مبيعات كتبه إلى 200 مليون نسخة في الاحتفال بمئوية ميلاده.

أرباح هائلة

كارل ماي كتب 70 كتابًا وحقق أرباحًا هائلة منها، مما سمح له بشراء فيلا كبيرة في مدينة رادبويل تحمل اسم "ڤيلا شاترهاند"، تم بيع أعماله بما يقارب 200 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، وتم ترجمتها إلى 40 لغة، في الذكرى المئوية لميلاده، تم نشر إحصائية تشير إلى هذه الأرقام، وبعد مرور 76 عامًا على نفس الذكرى، يمكن أن نتخيل النجاح الذي حققه.

حقق كارل ماي شهرة أكبر من نجمي الأدب الألماني يوهان فولفغانغ فون غوته وفريدريش شيلر. في نهاية القرن التاسع عشر، كان الناس يحتفلون به مثلما نحتفل اليوم بنجوم الفن والسينما، قد يكون من الحكايات الطريفة أنه عندما قام بزيارة مدينة ميونيخ في عام 1897، تجمع الجماهير في الفندق الذي نزل فيه، واضطرت قوات الأمن للتدخل بسبب الازدحام. 

كان المسرح والسينما من أبرز الفنون التي ترغب في تقديم أعماله بشكل مرئي، حيث خلق عوالم خيالية مستوحاة من الأساطير في الشرق والغرب.

كارل ماي

حياة كارل ماي، الذي لا يزال يحظى بشهرة عالمية في الأدب الألماني حتى يومنا هذا، لم تكن مترفة على الإطلاق. لم يكن المستوى المادي أو البيئة التي نشأ فيها سببًا لنجاحه. بالعكس، كانت حياته مليئة بالبؤس، حيث نشأ في أسرة فقيرة وكان واحدًا من أربعة عشر طفلاً لأبوين، وتوفي تسعة منهم في سن مبكرة.

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سرقة المعاطف  

في هذه البيئة الاجتماعية المظلمة، التي كانت تتخللها حوادث الموت من حين لآخر، كانت جدته تقرأ له القصص. عندما فشل في التعليم وتحول إلى مجرم، كانت الشرطة تتطارده وتعتقله بانتظام. لشهرته فى سرقة المعاطف الفرو وخلال فترة سجنه بدأ في كتابة القصص كوسيلة للهروب من الواقع القاسي.

تتميز روايات كارل ماي بتصويره الحيوي والملون للثقافات الأجنبية والعوالم الغامضة، وتعتبر مغامراته مثيرة ومسلية للقراء من جميع الأعمار.

لم يكن الاعتماد على الخيال وحده هو سر نجاح وشهرة كارل ماى، فالعامل الأساسى، كان يتمثل فى أن أسعار كتبه فى متناول الفقراء آنذاك، وكانت بالنسبة إليهم زاخرة بالخيال، ومن هنا، فكانت رحلاته الوهمية بالنظر إلى أسعار كتبه شىء لا يذكر، كالعروض التجارية التى يتهافت عليها المواطنون فى أيامنا هذه، ولهذا اعتبرت كتب كارل ماى ظاهرة غريبة فى أدب الرحلات لأنها كانت وهمية، وهو ما دفعه للقيام برحلات حقيقية فيما بعد إلى الشرق وأمريكا، ليصدر عنها كتاب "أرضستان وجنستان".

على الرغم من هذه الانتقادات، يُعتبر كارل ماي حتى يومنا هذا واحدًا من أهم كتّاب الأدب الألماني وأكثرهم شهرة. وتستمر رواياته في جذب القراء وإلهام الجمهور بالمغامرات الشيقة والعوالم الخيالية.

كارل ماي كتابة القصص أدب الرحلات البيئة الإجتماعية الكاتب كارل ماي

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