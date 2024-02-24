لعشاق المجلات الكرتونية.. معرض جديد في متحف عفت ناجي

ينظم قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنانة كريستينا رمزي ظريف بعنوان (المجلات الكرتونية) وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024 بقاعة العروض المتغيرة بمتحف عفت ناجي وسعد الخادم، بمتحف عفت ناجي وسعد الخادم، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 7 مارس 2024.

يقع متحف عفت ناجى، وسعد الخادم بحى الزيتون بالقاهرة على مساحة 520 مترًا مربعًا، ويعد وعاء لحفظ تراث الفنانين عفت ناجى ورفيق رحلة حياتها الفنان سعد الخادم، باعتبارهما اثنين من أعلام الفن بمصر فى النصف الثانى من القرن العشرين، ورائدين فى مجال الفن الشعبى ودراساته.

يضم المتحف مجموعة من الأعمال الفنية للفنانة عفت ناجى والفنان سعد الخادم، عدد 198 عملا وكذلك مجموعة من القطع الفخارية الشعبية بالإضافة إلى مكتبة، خصوصا بالفنانين بها كتب نادرة، كما تضم عدد 15 رسالة دكتوراة و26 رسالة ماجستير، ولا يقتصر دور المتحف عند هذا الحد، لكنه يشهد الكثير من النشاط الثقافى والفنى من أمسيات وندوات بغرض تقديم خدمة ثقافية لأبناء هذا الحى العريق.

افتتح متحف عفت ناجي وسعد الخادم بسرايا القبة، عام 2013، بعد تجديده وتطويره بتكلفة إجمالية تبلغ 80 ألف جنيه على مساحة تبلغ 520 مترًا مربعًا، بعد إغلاق دام لمدة عام تقريبًا، وتضمنت عمليات التطوير استحداث أنظمة أمنية وتركيب خط للحريق، وتغيير البلاط والحمامات والصرف الصحي والتغذية والمواسير واستحداث قاعة عروض صغيرة.

يذكر أن الفنانة عفت ناجى تزوجت من الفنان سعد الخادم رائد الدراسات والفنون الشعبية بمصر عام 1945، وتعاونت معه فى إنجاز بحوثه المختلفة فكان اقترانها به بداية تحول فى إنتاجها الفنى شكلا ومضمونا، وتبنت استلهام عالم الأساطير الشعبية وتأثرت بما رأته فى المخطوطات العربية من رسوم وأشكال فلكية وجغرافية وسحرية وساعدها فى ذلك أبحاث زوجها سعد الخادم المتخصص فى الفنون الشعبية، الذى توفى فى سبتمبر 1987، وفى أكتوبر 1994 توفيت الفنانة الكبيرة عفت ناجى، بعد أن أوصت بتحويل منزل زوجها سعد الخادم إلى متحف يضم أعمالهما.