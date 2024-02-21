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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

معرض مدينة الموتى في قلعة صلاح الدين الأيوبي .. ما قصته؟

معرض مدينة الموتى
معرض مدينة الموتى في قلعة صلاح الدين الأيوبي

تستقبل قلعة صلاح الدين الأيوبي معرضاً للصور الفوتوغرافية للمصور العالمي إد كاشي تحت عنوان "مدينة الموتى: ما قبل 30 عامًا" يقوم المعرض بتتسيق من مؤسسة فوتوبيا وضمن فعاليات Cairo Design Week يبدأ من يوم 23 فبراير حتى يوم 2 مارس.

معرض مدينة الموتى

معرض مدينة الموتى 

يحتوي المعرض على مجموعة نادرة من الصور التي التقطها المصور الأمريكي إد كاشي في عام 1993، تعرض حياة المصريين اليومية، استطاع كاشي تصوير منطقة المقابر في القاهرة التاريخية، التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر.. نظرًا لزيادة الكثافة السكانية في القاهرة ونقص الوحدات السكنية، اضطر بعض الأشخاص إلى الاستعانة بالمقابر كبدائل للسكن.

في عام 1993، قام إد كاشي بالتقاط مجموعة من الصور الفوتوغرافية لمنطقة المقابر، والتي تغيرت كثيرًا في السنوات الأخيرة نتيجة لتطوير المنطقة، لم يقتصر عمله على تصوير المقابر فقط، بل قام أيضًا بتجربة العيش في المنطقة وتصوير الأفراح والاحتفالات الشعبية وبعض المصانع والحرف التقليدية، مثل مصنع الزجاج، وغيرها من الصور التي تجسدت فيها الحياة المصرية في منطقة المقابر خلال تلك الفترة.

مدينة الموتى

إد كاشي هو مصور صحفي ومخرج أفلام ومتحدث ومعلم عالمي، كرّس حياته توثيق القضايا الاجتماعية والجيوسياسية التي تحدد عصرنا. وقد غطى موضوعات متنوعة مثل تأثير النفط في نيجيريا، والمجتمع البروتستانتي في أيرلندا الشمالية، وحياة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، وتأثير مجتمع الشيخوخة من خلال مشروعه الرائد، الشيخوخة في أمريكا، وتغير المناخ، محنة اللاجئين السوريين، والوباء العالمي لمرض الكلى المزمن بين العمال الزراعيين.

مدينة الموتى


 

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أدى اعتماده المبكر لسرد القصص المرئية إلى إنتاج عدد من الأفلام القصيرة المؤثرة، وفي عام 2015 حصل على لقب مصور الوسائط المتعددة لهذا العام.. أدى احتضان كاشي لأساليب جديدة لسرد القصص المرئية إلى ظهور وسائل تواصل اجتماعية إبداعية وقد تم طبع مجموعة من أعماله للعديد من الجرائد والمجلات العالمية ووكالات الأنباء العالمية ومنها National Geographic، وOpen Society Foundations، وThe New Yorker، وMSNBC، وGEO Germany، وFortune، وHuman رايتس ووتش، والهيئة الطبية الدولية، وMediaStorm. ، NBC.com م، مجلة نيويورك تايمز، أوكسفام، مؤسسة روبرت وود جونسون ومجلة تايم. 

مدينة الموتى الاحتفالات الشعبية الصور الفوتوغرافية القضايا الاجتماعية صلاح الدين الايوبي قلعة صلاح الدين الأيوبي مؤسسة فوتوبيا

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