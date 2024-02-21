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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكرى الدعوة إلى إضراب عام.. مذبحة كوبري عباس حقيقة أم خيال؟

صدى البلد

يصادف في مثل هذا اليوم، قيام اللجنة العامة للعمال والطلبة المصريين  بالدعوة إلى إضراب عام ضد سلطات الاحتلال البريطاني ردًا على حادثة كوبري عباس التي وقعت يوم 9 فبراير.

حادثة كوبري عباس 

نظم الطلاب مظاهرة في جامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليًا)، ووصفت بأنها واحدة من أكبر المظاهرات التي شهدتها منذ الحرب العالمية الثانية، حيث خرج الطلاب في المظاهرة متوجهين إلى قصر عابدين عبر جسر عباس، ومع ذلك، هناك شكوك حول صحة حادثة جسر عباس وما إذا كانت حقيقية أم لا.

مذبحة كوبري عباس

يعتقد بعض المؤرخين أن الشرطة اعترضت الطلاب وحاصرتهم على الجسر، وتم فتح الجسر أثناء تواجدهم فوقه، مما أدى إلى سقوط العديد من الطلاب في النيل ومقتل وجرح أكثر من مائتي فرد. وأطلق البعض على هذا الحادث اسم "مذبحة جسر عباس". وأدت هذه الأحداث إلى احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد، وبدء إضراب عام في 21 فبراير 1946 من قبل طلاب مصر احتجاجًا على سلطة الاحتلال البريطاني، خلال الإضراب، تصادم الطلاب مع القوات البريطانية في ميدان التحرير، حيث فتحت النار عليهم، قام الطلاب بحرق أحد المعسكرات البريطانية، امتدت الثورة الطلابية إلى أسيوط في الجنوب والإسكندرية في الشمال، وأسفرت عن مقتل 28 شخصًا وإصابة 432 آخرين.

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ومن ناحية أخرى، يعتقد البعض أن هذه الحادثة غير حقيقية، مثل الصحفي إبراهيم عيسى الذي أبدى رأيه في هذا الشأن، في إحدى التصريحات التلفزيونية، أكد عيسى أن هذا الحادث لم يحدث أبدًا، وأن بعض الأشخاص يروجون لأسطورة فتح جسر عباس وغرق الطلاب في النيل، ويعزون ذلك إلى تأثير السينما في ترويج هذه الأفكار الخاطئة، وقد أوضح أن هذا الحادث لم يحدث في أي وقت من الأحوال.

مذبحة كوبري عباس 

كما ذكرت الدكتورة لميس جابر في مقال لها بعنوان "أكذوبة مذبحة جسر عباس"، أن الأسماء المنقوشة على النصب التذكاري لجامعة القاهرة تعود إلى ضحايا المظاهرات التي وقعت في نوفمبر 1935، عندما خرج الطلاب يطالبون بعودة دستور الأمة، وعُرفت هذه الأعندما يتعلق الأمر بالحقائق التاريخية، فإنه من المهم أن نعترف بوجود وجهات نظر متعددة وتفسيرات مختلفة للأحداث. في حالة مذبحة جسر عباس، هناك توجهات متضاربة بشأن حقيقة الحادثة ومدى صحتها. يجب أن نذكر أن الرأي الذي يتفق مع واقع الأحداث غالبًا ما يعتمد على الأبحاث التاريخية والشهادات الموثوقة المتاحة.

كوبري عباس الحرب العالمية الثانية الاحتلال البريطاني الطلبة المصريين القوات البريطانية جامعة فؤاد الأول

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