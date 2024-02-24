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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مكتبة مصر الجديدة للطفل تحصد المركز الاول في مسابقات المنتدي الأفروآسيوي للابتكار

صدى البلد

حصدت مكتبة مصر الجديدة للطفل كأس مسابقات المنتدي الأفروآسيوي  للابتكار والتكنولوجيا، بعد فوزها بالمركز الاول فى مجال "العلوم والروبوت وروبوت الانقاذ " الذى يتناول الكوارث الطبيعية.

وضم المنتدي الذى اقيم فى المدينة التعليمية بالسادس من اكتوبر، 9 مسابقات وهى الروبوت والعلوم، والابتكار، وانتاج الألعاب الإلكترونية، والسوفت وير ومشاريع الابتكار، وشارك بالمسابقة 52 اكاديمية ومدرسة ، وحازت المكتبة على كأس المنتدى وشهادة تقدير .

 

وقال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة  لتابع لها المكتبة ، ان المسابقات ينظمها المنتدى الأفرو اسيوى بالتعاون مع شركة تكنوسبيس بمشاركة العديد من الدول الافريقية ومنها كوت ديفوار، غانا، غينيا الاستوائية، مالي، النيجر ، وفاز 6 من ابناء مكتبة مصر الجديدة فى مسابقة علوم الروبوت حيث فازت ميرال احمد وحفصة حسن وهنا احمد ، وفى مسابقة روبوت الانقاذ فاز عبد الرحمن احمد و حمزة احمد ويوسف بهاء وحازت المكتبة على كأس المنتدى وشهادة تقدير.

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واشار الدكتور نبيل حلمى إلى ان المنتدى يهدف الى البحث عن حلول علمية وعملية لحل العديد من المشكلات في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والعقارات والمدن الذكية من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة؛ ولاكتشاف الاطفال الابتكارية في مختلف مجالات التكنولوجيا مثل: الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وتطبيقات الموبايل.

مكتبة مصر الجديدة الإلعاب الإلكترونية الافرواسيوي الافرو اسيوي الدول الافريقية الذكاء الاصطناعي الكوارث الطبيعية

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