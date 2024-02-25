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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشار الأمن الأمريكي: بايدن لم يطلع على خطة إسرائيل بشأن عملية رفح

بايدن
بايدن

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يطلع بعد على خطة إسرائيل بشأن عملية رفح الفلسطينية.

جاء ذلك  حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

كانت قناة «القاهرة الإخبارية»، استعرضت تقريرا تلفزيونيا حول غطرسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، وذلك تحت عنوان « متناقضات نتنياهو وسياسة الانسحاب إلى الأمام.. عناد رئيس الوزراء الإسرائيلي يهدد أي اتفاق محتمل».

وأفاد التقرير بأنه «من جديد، يواصل رئيس وزراء دولة الاحتلال بينيامين نتنياهو سياسة الانسحاب للأمام والضغوط المتواصلة من قبل أهالي المحتجزين في القطاع منذ أكثر من 4 أشهر».

وأضاف: «ففي الوقت الذي يتصاعد فيه الحدث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار والإافراج عن المحتجزين، يعلن نتنياهو عزم حكومته مواصلة عملياته في قطاع غزة».

وتابع: «تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي جمعت بين متناقضات عدة حيث تحدث عن الإعداد للحصول على مخطط للإفراج عن المحتجزين، متوعدا باستكمال العمليات للقضاء على المقاومة، متناسيا أن محتجزيه ما زالوا في قبضة الفصائل الفلسطينية داخل القطاع».

الرئيس الأمريكي جو بايدن رفح الفلسطينية قناة القاهرة الإخبارية مستشار الأمن القومي الأمريكي

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