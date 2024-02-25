خلال تكريمه بالمركز الكاثوليكي.. إهداء جميل برسوم جائزة "الأب مظلوم" |صور

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ72، الفنان جميل برسوم بجائزة "الأب مظلوم".

وأشاد "برسوم" خلال كلمته وتسلمه جائزة تكريمه عن مشواره على أهمية ودور المهرجان الكاثوليكي الذي يختار أفلامه بعناية شديدة كل دورة، والذي يعد الأعرق في الشرق الأوسط.

وقدمت المطربة ياسمين علي، الفقرة الغنائية خلال الحفل وأطربت الحضور بمجموعة من أغانيها، كما قدمت أغنية خاصة خلال الحفل من أجل فلسطين.

وتضم لجنة تحكيم النسخة الـ 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي، مجموعة من الفنانين، هم: داليا مصطفى وحنان مطاوع وأحمد شاكر، والكاتب والمؤلف عبدالرحيم كمال، ومدير التصوير إيهاب محمد على، والناقد الفني على الفاتح، والمونتير كمال الملّاخ، والموسيقار مصطفى الحلواني.

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