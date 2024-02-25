تنظمها جامعة جنوب الوادي.. افتتاح الدورة العربية الثامنة عشر لخماسيات كرة القدم

شهد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة افتتاح الدورة العربية الثامنة عشر لخماسيات كرة القدم التي تنظمها جامعة جنوب الوادي، خلال الفترة من 25 حتى 29 فبراير 2024 .

وتعقد فعاليات الدورة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وشارك فى الافتتاح اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد صبحي حسانين النائب الأول لرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور عرفة سلامة سكرتير الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور اشرف موسى مدير البطولة، وجمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ولفيف من عمداء الكليات ورؤساء الوفود المشاركة بفعاليات البطولة .



وأكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى حرص الجامعة على تنظيم اللقاءات القمية التي تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين طلاب الجامعات من خلال تلك اللقاءات واكساب الطلاب الخبرات والمهارات والسلوك القويم التى تتصف بها قواعد وقوانين الأنشطة الطلابية.

من جانبه أفاد الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بأن الدورة الثامنة عشر لخماسيات كرة القدم يشارك فيها 15 جامعة مصرية هى ( بنها – المنيا – الاسكندرية – المنيا الأهلية – سوهاج – المصرية للتعليم الإلكتروني الاهلية – هليوبوليس – المستقبل – عين شمس – حلوان – سيناء – النيل – النهضة – جنوب الوادي الاهلية ) بالإضافة الى جامعة جنوب الوادي.

كما أعرب الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطة الطلابية، عن سعادته باستضافة جامعة جنوب الوادي لهذه البطولة العربية، مشيدًا بجهود إدارة الجامعة والقائمين على الأنشطة الرياضية في إنجاح التنظيم وتوفير كافة التسهيلات للفرق المشاركة من مختلف الدول العربية، والجامعات المصرية.

وخلال كلمته نقل الدكتور كريم همام تحية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا حرص الوزارة على دعم الأنشطة الطلابية خلال حيث انها تعد ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب.

وأشار همام إلى أهمية مثل هذه البطولات في دعم التواصل بين شباب الأمة العربية وتعزيز العلاقات الإنسانية، بالإضافة إلى تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية الجماعية وتنمية مهارات العمل الفريقي.